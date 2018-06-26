США попереджають Туреччину про санкції у разі придбання в Росії систем С-400

Високопоставлений посадовець Держдепартаменту США попередив Туреччину, що країні загрожують санкції у разі придбання систем протиракетної оборони С-400 з Росії.

«Ми також дуже чітко дали зрозуміли, що придбання S-400 неминуче вплине на перспективи турецької військово-промислової співпраці з Сполученими Штатами, у тому числі F-35», – заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл, повідомляє агенція Reuters.

Напередодні Сенат США схвалив законопроект про оборону, який блокуватиме продаж Туреччині американських винищувачів F-35, якщо Анкара не відмовиться від купівлі в Росії систем протиракетної оборони С-400. Туреччина є однією з країн-партнерів у програмі F-35 і планує придбати близько 100 винирщувачів, які виробляються компанією Lockheed Martin Corp.

Чиновники НАТО неодноразово застерігали Туреччину, що російські системи С-400, які Анкара погодилася придбати в 2016 році, несумісні з оборонною системою альянсу, проте Туреччина не дослухається до цих зауважень.