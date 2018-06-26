Український еко-стартап увійшов до п’ятірки кращих на конкурсі в Німеччині

Українська компанія Effa ввійшла до п’ятірки кращих стартапів світу в сфері клімату на конкурсі в Німеччині, повідомляє Голос Америки.

Українці презентували одноразову зубну щітку, виготовлену з переробленого паперу та екологічно чистих матеріалів, які не наносять шкоди природі.

За словами співзасновниці компанії Effa Дар’ї Василенко, їхньому стартапу виповнюється рік.

«Ми дуже молоді, але вже зробили перші прототипи, отримали перші великі замовлення з Європи та розпочали процеси сертифікації і патентування», – розповіла вона.

Щітки Effa, за словами розробників, прості у використанні, дешеві та стильні. Вони насамперед стануть у нагоді тим, хто багато подорожує і не хоче шкодити природі.

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Clim@ – це конкурс для інноваційних підприємств чи проектів у сфері стійкої енергетики або ресурсозбереження, які здатні змінити поточну практику та демонструють сильний позитивний вплив на клімат. Всього на конкурс Clim@, що проводився вперше, було подано триста заявок.