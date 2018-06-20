Українські стартапи презентували свої продукти інвесторам у Нью-Йорку

П’ять українських технологічних стартапів, які зараз беруть участь в американській програмі стажування SABIT, що проводиться Міністерством торгівлі США, презентували свої розробки перед інвесторами та групою зацікавлених у Нью-Йорку в понеділок. Вечір організувала американсько-українська організація «Разом» спільно з керівництвом програми SABIT.

Перед панеллю інвесторів виступили засновники і директори компаній UniExo, Hushme, VRNET.io, MMONE і GavaGava. У кожного було п’ять хвилин, щоб розповісти про свій продукт і команду. Після того підприємці мали змогу отримати відгуки від інвесторів, поспілкуватися між собою та познайомитися з гостями вечора.

Українська компанія UniExo представила модульний робототехнічний екзоскелетний пристрій, який допомагає людям із травмами та проблемами руху відновити моторні функції своїх тіл. Стартап Hushme презентував персональний акустичний пристрій, який захищає конфіденційність мовлення та знижує шумове забруднення при розмові на телефоні у відкритому середовищі. VRNET.io розробив рішення для віртуальної реальності. MMONE є першим у світі інтерактивним атракціоном віртуальної реальності, а GavaGava – це інтерактивна історія, яка навчає дітей працювати разом для досягнення спільної мети.

Це вже втретє організація «Разом» проводить такий захід. Попередніми роками волонтери самостійно відбирали стартапи до участі, а цього разу до них звернувся керівник програми SABIT Теннер Джонсон і запропонував запросити компанії, які проходять стажування у США. Через особливість формату заходу з семи українських стартапів, які проходять стажування за програмою SABIT, до участі в заході було відібрано п’ять.

«За п’ять хвилин вони повинні розповісти про свою компанію, продукт, фінансову модель, розмір ринку, а також вказати, скільки вони просять коштів у інвесторів, на що планують їх витрачати та чому їм потрібна саме ця сума, – розповідає організаторка заходу Люба Шипович, співзасновниця та член ради директорів організації «Разом». – А після 5-хвилинної презентації інвестори ставлять запитання, можуть коментувати і давати поради».

За словами організаторки, від учасників очікувалися відповіді на 11 класичних запитань, які майже завжди виникають під час розмов із інвесторами.

«З одного боку, цей захід є можливістю потренуватися виступати перед справжніми інвесторами, подивитися на їхню реакцію, послухати їхні запитання та коментарі, – підкреслює Люба. – З іншого боку, це нагода завести корисні знайомства. Після презентацій люди спілкувалися в аудиторії, можна було підходити до будь-кого і встановити зв’язки».

Цього року презентації оцінювало четверо інвесторів, двоє з яких – українського походження. У залі були присутні учасники програми SABIT з інших країн, представники компаній ConsenSys і Hyperloop Transportation Technologies, а також люди, які цікавляться українськими технологіями та веденням бізнесу в Україні або ж самі його ведуть.

«Десь третина залу – це були молоді професіонали, які мають певний стосунок до України: вони або українського походження, або приїхали з України, або ведуть бізнес із Україною», – додає Шипович.

«Ми отримали гарні відгуки від учасників попередніх років. Люди писали нам через півтора-два роки, що отримали інвестиції від людини, з якою вони познайомилися на події. Інвестиції ніхто не дає в перший же день – це процес, але саме з цими людьми, які готові бути наставниками або інвесторами, десь треба познайомитися або познайомитися з кимось, хто познайомить із ними», – каже вона.

Такі заходи є не лише корисними для самих учасників, але й мають потенціал впливати на бізнес-середовище й імідж України.

«Ми просимо всі компанії, щоб ті знання та зв’язки, які вони отримали тут, вони передавали іншим компаніям в Україні, – наголошує Люба Шипович. – Крім того, такі події привертають увагу людей, які вже ведуть бізнес із Україною і хочуть поглибити зв’язки, та тих, які тільки щось чули і хочуть дізнатися, як це відбувається і чи страшно вести бізнес із Україною. Це і є бізнес-дипломатія, коли людям тут показуєш, що ми, українці, такі ж розумні, можемо говорити з вами однією мовою, і з нами можна працювати. І можна працювати не тільки з українцями у США, але й з українцями в Україні».

Схожої думки і Роман Скакун, співзасновник і генеральний директор Hushme, який брав участь у презентації.

«Такі заходи дуже корисні для популяризації України в світі, вони показують, що в нас багато розумних людей, і ми працюємо над цікавими рішеннями та проектами», – каже він.

Скакун також відзначає цінність заходу для власної компанії: «По-перше, чим більше я розповім про проект і інвесторам, і просто людям, тим краще для проекту. По-друге, в журі були справжні фахівці, і їхні питання та коментарі до презентації теж дуже важливі».

Про важливість зворотного зв’язку говорить і інший учасник – Антон Головаченко, засновник і генеральний директор UniExo.

«Для мене цікавими були коментарі щодо ведення бізнесу в США, бо для екзоскелету це не просто, але ситуацію вирішити можна, і є інструменти й акселератори, які зацікавлені в цьому», – каже підприємець.

Програма SABIT була розроблена в 1990 році Міжнародною адміністрацією торгівлі в Міністерстві торгівлі США у Вашингтоні. Метою програми є сприяти економічній реструктуризації країн СНД. Цього року за програмою стажуються 18 компаній, 7 із яких – українські. Учасники відвідують різні міста й отримують розуміння того, як вести бізнес у США.

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