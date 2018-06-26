Суд скасував арешт майна екс-міністра уряду Азарова

Печерський районний суд Києва скасував арешт майна екс-міністра фінансів Юрія Колобова, звільненого від кримінальної відповідальності.

Це рішення суд схвалив 3 травня, але оприлюднене воно 21 червня.

«21.02.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва Колобова Ю. В. було звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України, а кримінальне провадження від 25.03.2015 закрите», – йдеться у рішенні суду.

Суд скасував арешти, накладені у 2014-2015 роках на будинок площею 512 квадратних метрів, гроші на чотирьох банківських рахунках і дві земельні ділянки.

21 лютого суд закрив кримінальне провадження щодо Юрія Колобова. Це рішення суд ухвалив в зв’язку із закінченням терміну давності.

У грудні 2017 року представник Генпрокуратури звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності Юрія Колобова, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Екс-міністр фінансів Юрій Колобов був фігурантом справи про приватизацію акцій «Укртелекому».

Протягом 2012-2014 років він був міністром фінансів​ в уряді Миколи Азарова. У 2014 році він переїхав до Іспанії.