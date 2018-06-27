Українські синоптики попереджають про сильний вітер в Україні впродовж доби 27 червня.

«Україна завтра значною територією потрапляє у зону поривчастого, до сильного, вітру», – вказує синоптик Наталка Діденко та ілюструє свої слова відповідною мапою.

«Обережно ходіть під будинками, уважно дивіться, де паркуєте машину, не залишіть протягів у квартирі, щоб не заблокувати кота в одній кімнаті», – попереджає Діденко.

Український гідрометцентр на своєму сайті вказує, що «вдень 27 червня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях грози, сильні дощі, град та шквали 17–22 метри за секунду».

Раніше синоптики попереджали про ймовірність 27 червня злив, гроз, граду і шквалів у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій та частково Миколаївській областях. Дощі можливі і в інших регіонах України, крім східних та південно-східних.