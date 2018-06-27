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27 Червень 2018, Київ 16:01
Новини | Події

Фіналіст Ліги Європи «Дніпро» втратив професійний статус

Прихильники «Дніпра» тріумфують після виходу своєї команди до фіналу Ліги Європи, НСК «Олімпійський», Київ, 14 травня 2015 року

Фіналіст футбольної Ліги Європи «Дніпро» втратив професійний статус. Відповідне рішення ухвалене під час конференції в Будинку футболу в Києві.

Крім того, професійний статус втратили «Полтава», «Арсенал-Київщина», «Металург Запоріжжя» та миколаївський «Суднобудівник».

Також зі складу Професіоналної футбольної ліги, яка здійснює управління нижчими рівнями трирівневої системи футбольних ліг України, вивели «Арсенал-Київ» та чернігівську «Десну», які вийшли то Української прем’єр-ліги.

Натомість до складу ПФЛ включили «Фенікс Буча» (Київщина), «Зірку», «Чайку» з Петропавлівської Борщагівки», криворізький «Гірник», «Калуш» з Івано-Франківщини, «Кристалл» з Херсона, запорізький МФК «Металург» та закарпатський «Минай».

У 2015 році «Дніпро» вийшов до фіналу Ліги Європи, у якому поступився іспанській «Севільї» з рахунком 3:2. Уже наступного року через фінансові проблеми команду покинула низка гравців. Ще через рік «Дніпро» перевели до третього дивізіону системи футбольних ліг України.

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