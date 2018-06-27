Фіналіст Ліги Європи «Дніпро» втратив професійний статус

Фіналіст футбольної Ліги Європи «Дніпро» втратив професійний статус. Відповідне рішення ухвалене під час конференції в Будинку футболу в Києві.

Крім того, професійний статус втратили «Полтава», «Арсенал-Київщина», «Металург Запоріжжя» та миколаївський «Суднобудівник».

Також зі складу Професіоналної футбольної ліги, яка здійснює управління нижчими рівнями трирівневої системи футбольних ліг України, вивели «Арсенал-Київ» та чернігівську «Десну», які вийшли то Української прем’єр-ліги.

Натомість до складу ПФЛ включили «Фенікс Буча» (Київщина), «Зірку», «Чайку» з Петропавлівської Борщагівки», криворізький «Гірник», «Калуш» з Івано-Франківщини, «Кристалл» з Херсона, запорізький МФК «Металург» та закарпатський «Минай».

У 2015 році «Дніпро» вийшов до фіналу Ліги Європи, у якому поступився іспанській «Севільї» з рахунком 3:2. Уже наступного року через фінансові проблеми команду покинула низка гравців. Ще через рік «Дніпро» перевели до третього дивізіону системи футбольних ліг України.