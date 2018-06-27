Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Червень 2018, Київ 17:41
Новини | Політика

Британія надасть Україні допомогу на 35 мільйонів фунтів – Джонсон

Британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон заявив, що Лондон продовжуватиме допомагати навчати українську армію

Наступного року Велика Британія надасть Україні технічну та гуманітарну допомогу на 35 мільйонів фунтів, заявив британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон під час Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбулася в данському Копенгагені.

Він додав, що Британія продовжуватиме допомагати навчати українську армію, а також допоможе Україні в боротьбі із російською дезінформацією та підтримає проекти, що заохочують розширення прав і можливостей для жінок, у тому числі тих, які стали жертвами домашнього насильства.

Джонсон зазначив, що всі досягнення України відбуваються на тлі «безжалісної» російської агресії.

Читайте також – Міжнародна конференція з питань реформ в Україні: оцінки світових лідерів

Британія підтримує Україну після анексії Росією українського півострова Криму й початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року. Лондон, зокрема, надає військову допомогу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG