Британія надасть Україні допомогу на 35 мільйонів фунтів – Джонсон

Наступного року Велика Британія надасть Україні технічну та гуманітарну допомогу на 35 мільйонів фунтів, заявив британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон під час Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбулася в данському Копенгагені.

Він додав, що Британія продовжуватиме допомагати навчати українську армію, а також допоможе Україні в боротьбі із російською дезінформацією та підтримає проекти, що заохочують розширення прав і можливостей для жінок, у тому числі тих, які стали жертвами домашнього насильства.

Джонсон зазначив, що всі досягнення України відбуваються на тлі «безжалісної» російської агресії.

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Британія підтримує Україну після анексії Росією українського півострова Криму й початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року. Лондон, зокрема, надає військову допомогу.