НАБУ підтверджує, що САП відкрила справу щодо ймовірної фальсифікації доказів у «бурштиновій справі»

Національне антикорупційне бюро України підтверджує, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження на підставі заяви Максима Полякова за фактом ймовірної фальсифікації доказів у так званій «бурштиновій справі».

У прес-службі бюро наголошують, що прокурори САП як процесуальні керівники супроводжували розслідування «бурштинової справи» на всіх етапах; разом із детективами проводили аналіз доказової бази перед відкриттям матеріалів провадження для ознайомлення стороні захисту, а отже несуть за неї рівноцінну відповідальність.

«Можемо запевнити, що стенограма аудіозапису, у достовірності якої сумнівається депутат, є абсолютно коректною. Її достовірність та повну відповідність аудіозапису, колеги із САП можуть легко підтвердити, призначивши додаткову експертизу», – додають у бюро.

У НАБУ зауважують, що ця стенограма є лише одним із багатьох доказів у справі.

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Максим Поляков є одним з фігурантів у «бурштиновій справі».

У червні 2017 року детективи НАБУ затримали низку осіб за підозрою в причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними НАБУ, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабара – понад 300 тисяч доларів США. Фігурантами цієї справи є народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.

У лютому 2018 року підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення.