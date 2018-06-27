У Мінську домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі

Представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік оголосив ухвалену сьогодні у Мінську угоду про зупинення вогню на лініЇ зіткнення на Донбасі у з’вязку зі жнивами.

Режим тиші на сході України має наступити о 00:01 1 липня.

Попередні угоди про зупинення вогню на Донбасі порушувалися у перші ж дні або невдовзі після підписання, але влітку у 2016 році перемир’я тривало 6 тижнів.

На переговорах у Мінську Україна сьогоднi вимагала, щоб в рамках режиму тиші було налагоджено контроль СММ ОБСЕ за неконтрольованою Києвом ділянкою кордону з Росією, щоб уникнути постачання на Донбас нових партій зброї та боєприпасiв. Росія на засіданні ТКГ виступила проти.

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У березні Тристороння контактна група оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Проте це перемир'я порушили, сторони конфлікту звинувачували одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.