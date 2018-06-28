Нове перемир’я на Донбасі і зустріч Путіна з Трампом. Чого очікувати Україні?

Уже наступної неділі – 1 липня – на Донбасі має настати режим тиші: у Мінську домовилися про чергове припинення вогню. Про режим тиші на Донбасі домовлялися вже понад десяток разів, але всі ці «шкільні», «великодні» та інші перемир’я були зірвані… Тим часом президенти США і Росії Дональд, Дональд Трамп і Володимир Путін, зустрінуться 16 липня в столиці Фінляндії Гельсінкі. Про це у четвер повідомили Вашингтон і Москва. Напередодні Москву відвідав радник президента Трампа із національної безпеки Джон Болтон. Нове перемир’я на Донбасі і зустріч Путіна із Трампом: чого очікувати Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен, кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір та військовий експерт Олег Жданов.