Справа Єфремова: наступне засідання призначили на 4 липня, допитуватимуть свідка

Старобільський районний суд Луганської області призначив на 4 липня засідання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Як повідомляє Генеральна прокуратура у Facebook, у ході цього засідання запланований допит свідка сторони обвинувачення.

У ГПУ додають, що сьогодні в ході судового засідання досліджувались письмові докази сторони обвинувачення.

15 червня суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олександру Єфремову, арешт продовжили до 13 серпня.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова з Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні Управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.