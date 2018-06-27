ЄСПЛ об’єднав справи проти Росії щодо Криму і Донбасу – Мін’юст

Європейський суд з прав людини об’єднав справи щодо Криму і Донбасу, повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

«ЄСПЛ погодився із нашим клопотанням і об’єднав провадження по міждержавним заявам стосовно порушень ЄКПЛ (Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – ред.) Росією в два великих провадження: щодо Криму та Донбасу. Отже замість п’яти справ Україна проти РФ залишилось три (заява щодо вивозу дітей з Донбасу в РФ залишилась в самостійному провадженні)», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ліщини, об’єднання двох справ унеможливить пропозиції Росії зупинити розгляд частини справ.

Водночас на сайті ЄСПЛ про це наразі не повідомляється.

Європейський суд із прав людини розглядає кілька справ «Україна проти Росії», зокрема, ці справи стосуються анексії Росією українського Криму в березні 2014 року, подій у Криму і на Донбасі з вересня 2014 року, та щодо вивезення українських дітей-сиріт із непідконтрольних територій Донбасу в Росію.

Читайте також: Стасбурзький суд може допомогти витягти українців із полону – адвокат

Крім того, на розгляді Європейського суду із прав людини перебуває чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в анексованому Росією Криму і на Донбасі.