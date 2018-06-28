Роугані звинуватив США в поглибленні економічних проблем Ірану

Президент Ірану Хасан Роугані звинуватив Вашингтон у поглибленні економічних проблем країни. У показаному державним телебаченням увечері 27 червня зверненні Роугані закликав іранців зберегти єдність і «поставити Америку на коліна».

«Ми вирішимо проблеми. Ми впораємося з тиском. Але ми не пожертвуємо нашою незалежністю», – заявив президент Ірану.

Перед цим зверненням Роугані держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за соціальні протести, які знову ширяться в Ірані, на уряд у Тегерані. Цей уряд, за словами Помпео «витрачає ресурси своїх громадян» на «авантюризм» на Близькому Сході.

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Звернення Роугані з’явилося в той час, еколи близько двох третин іранських законодавців зажадали від президента внести зміни в економічний блок уряду. Роугані може зіткнутися з проблемами через трохи більш як рік після того, як був переобраний на тлі обіцянок активізувати економіку Ірану і прагнути до соціальних змін.

Парламент Ірану двома третинами голосів має право звільняти міністрів або оголосити про «недієздатність» президента, що може відкрити шлях для його усунення з посади верховним лідером Ірану, аятолою Хаменеї.