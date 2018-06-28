Із Туркменистану не випускають громадян віком до 40 років

Влада Туркменистану запровадила вікове обмеження на виїзд з країни для громадян віком до 40 років, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, 25 червня жителі Дашогуза, розташованого за 630 кілометрів від Ашгабата, дізналися в міграційній службі міста, що вікове обмеження на виїзд з країни для громадян країни збільшили з 30 до 40 років.

За словами декількох жителів, які звернулися до міграційної служби за дозволом для отримання туристичної візи, чиновники відмовили їм у видачі довідки, пояснивши це наявністю «розпорядження згори» про нове вікове обмеження.

«На питання про причини заборони, сказали, що у велаяті (області) не залишилося нікого здатного працювати. Сказали: якщо ви все поїдете, хто ж працювати буде», – розповів 36-річний житель району Сапармират Туркменбаші, який представився Шадурдієвим.

Радіо Свобода не вдалося отримати підтвердження чи заперечення цієї інформації у представників міграційної служби Туркменистану.

Про заборону на виїзд з країни влада Туркменистану офіційно не оголошує.

Офіційні дані про чисельність тих, хто виїжджає за межі Туркменистану, недоступні. Але, за словами місцевих спостерігачів, через економічну кризу, що супроводжується безробіттям, зростанням цін і дефіцитом продовольства, міграція, в першу чергу трудова, набула масового характеру.

Напередодні стало відомо про арешти туркменських мігрантів, що повертаються до Туркменистану.