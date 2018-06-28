Лісові пожежі в Каліфорнії: NASA оприлюднило фото з космосу

Американське національне космічне агентство NASA оприлюднило фото лісових пожеж в Каліфорнії.

У twitter агентства оприлюднені фото, які зроблені з космосу.

На світлинах видно, як повідомляють у NASA, як виглядає частина Каліфорнії, де пожежі нещодавно зруйнували будинки і призвели до евакуації населення.

На півночі Каліфорнії внаслідок лісових пожеж пошкоджені 12 будинків. Влада почала скасовувати укази про евакуацію, сотні людей повертаються додому. За даними влади, розповсюдження вогню сповільнювалось.

