На Донбасі загинули четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 28 червня загинули четверо українських військових, ще двоє зазнали поранень, інформує штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 28 разів обстріляли позиції українських військових, дев’ять обстрілів були з важкого озброєння.

Штаб вказує на місця, де зазнали втрат українські військові. Поблизу Світлодарська та Новозванівки загинув один військовий і ще один був поранений, поблизу Південного на Горлівському напрямку загинули двоє, поранений один військовий, ще один летальний випадок зафіксований поблизу Авдіївки.

В угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку українських військових упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 28 червня не наводили.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Нове «всеосяжне, стале і безстрокове» перемир’я відтак оголосили з 1 липня, цього разу з нагоди жнив.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.