Російські силовики в окупованому Криму відпустили водія дружини Джемілєва – Смедляєв

Водій дружини Мустафи Джемілєва Ахтем Мустафаєв після обшуку і затримання в Бахчисараї був відпущений російськими силовиками в Сімферополі. Про це 29 червня в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«З мішком на голові до самого вечора Ахтема тримали – він навіть не в курсі, де він перебував весь цей час. Спочатку в ФСБ заявляли, що він був у них, потім, що у них немає. Пішли якісь незрозумілі ігри. І нарешті ввечері все-таки випустили в Сімферополі», – зазначив активіст.

Смедляєв вважає, що таким чином російські силовики відвертали увагу кримськотатарської громадськості від подвійного вбивства в селі Давидівка під Сімферополем.

«Як правило, коли такі серйозні трагедії відбуваються, якщо там страх чогось, то силовики використовують іншого роду маневри для відвернення уваги, як неодноразово було, – щоб люди не зібралися максимально на похороні. У Бахчисараї і родичі, і знайомі, і сусіди стежили за ситуацією з Ахтемом Мустафаєвим», – сказав Смедляєв.

28 червня кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв повідомляв, що в Бахчисараї пройшов обшук в будинку Мустафаєва, а також що самого Ахтема вивезли в невідомому напрямку.

27 червня в селі Давидівка Сімферопольського району Криму у власному будинку була вбита 33-річна кримська татарка. Її маленького сина з ножовими пораненнями доставили в лікарню, проте врятувати хлопчика теж не вдалося.

За інформацією з соцмереж, підозрюваний в убивстві був затриманий, ним виявився 23-річний місцевий житель.