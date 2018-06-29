На Харківщини чиновниця не задекларувала доходів на понад півмільйона гривень – #Точно

Заступник директора департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Галина Черепня не вказала у власній декларації за 2015 рік доходів на загальну суму 505 530 гривень. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, чиновниця не вказала понад 232,5 тисячі гривень, отриманих від підприємницької діяльності до зарплати на державній посаді, 89,5 тисяч гривень, отриманих за продаж автомобілів Mitsubishi Outlander 2007 року й Opel Vivaro 2005 року, а також інші більш дрібні доходи.

Перевірка декларації тривала впродовж 2017-2018 років. За час перевірки Галина Черепня влаштувалася заступником директора у Східному філіалі державного підприємства «НДІпроектреконструкція».

Інформацію про порушення НАЗК надіслало до Національної поліції у Харківській області.

Раніше проект #Точно повідомляв, що на Миколаївщині депутат не задекларувала 20 земельних ділянок.