На Миколаївщині депутат не задекларувала 20 земельних ділянок – #Точно

Депутат Новопавлівскої сільської ради Миколаївської області Тетяна Молдованенко не внесла в декларацію за 2016 рік 20 земельних ділянок площею близько 180 гектарів.

Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, Тетяна Молдованенко не вказала в своїй декларації право оренди земельних ділянок загальною площею 11,75 гектара. Окрім цього, не було вказано право власності на дві ділянки загальною площею 2,18 гектара.

У декларації депутата немає земельних ділянок, що перебувають у власності її чоловіка. Загалом це 5 ділянок загальною площею 7,8 гектара. Депутат Молдованенко також не задекларувала право оренди її чоловіком на земельні ділянки загальною площею 157 гектарів.

Ще в декларації не було зазначено про рибний цех, площею 88,8 метрів квадратних, який належить чоловіку Молдованенко.

Із рухомого майна не вписані два автомобілі, ВАЗ 2121 2008 року та ВАЗ 2121 2011 року.

У цілому за власними розрахунками НАЗК встановило недостовірність даних в декларації на суму 759 тисяч гривень і передало інформацію до Національної поліції.

На запит агентства вона надала пояснення, що інформацію про орендовану землю не вказала через необізнаність із правилами декларування, а також через відсутність часу для збору документів у зв’язку з вихованням трьох дітей.

Перевірка декларації Тетяни Молдованенко з села Новопавлівка тривала 7 місяців, з липня 2017 року до лютого 2018 року.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що прокурор Закарпаття намагався приховати від НАЗК майна майже на півмільйона гривень.