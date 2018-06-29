У поліції обіцяють протидіяти захопленню рейдерами врожаю

Заступник голови Нацполіції, керівник патрульної поліції Олександр Фацевич обіцяє, що поліція буде протидіяти захопленню рейдерами вирощеного врожаю

«Наше основне завдання – зробити так, щоб зібрав урожай фермер, який його посадив. Після цього всі господарчі суперечки мають вирішуватися у встановленому законом порядку, а саме шляхом звернення до суду», – сказав Фацевич, якого цитує прес-служба Нацполіції.

За його словами, поліцейська присутність є не у кожному селі та селищі, тому поліція охорони розробить єдину дислокацію сил реагування на виклики при здійсненні охорони.

«У разі звернення фермерів про незаконні дії за викликом в першу чергу прибуде той наряд, який розташований поруч. Незалежно від того, буде це поліція охорони, ГРПП чи наряд патрульної поліції»,– зауважив Фацевич.

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У поліції також наголошують на необхідності проведення роз’яснювальної роботи з фермерськими господарствами про укладання договорів з поліцією охорони щодо забезпечення охорони сільськогосподарських угідь та об’єктів аграрних підприємств.

«Такий формат співпраці з фермерами, як приватними, так і великими аграріями, дозволить поліцейським своєчасно відреагувати на будь-які незаконні зазіхання рейдерів», – додав Фацевич.

Станом на 25 червня, за даними Мінагрополітики, жнива тривають у восьми українських регіонах – це Кіровоградська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська та Вінницька області.