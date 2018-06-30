Десантно-штурмові війська: заступник командувача був поранений через «прикрий нещасний випадок»

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявляє, що заступник командувача, полковник Павло Щербань був поранений через «прикрий нещасний випадок».

Як повідомляє прес-центр командування, характер тілесних ушкоджень Щербаня, а також свідчення постраждалого спростовують причетність до інциденту інших осіб.

Раніше командування ДШВ повідомило, що заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Павла Щербаня поранили в Житомирі 27 червня, він зазнав ножового поранення біля продуктового магазину.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства оборони України, полковник Щербань є заступником командувача з матеріально-технічного забезпечення Десантно-штурмових військ.