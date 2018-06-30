В Іраку розповіли, коли почнуть перерахунок голосів на виборах

Влада Іраку заявляє, що перерахунок голосів на парламентських виборах розпочнуть 3 липня, його здійснюватимуть вручну.

Згідно з першими результатами виборів, які відбулися у травні, найбільше голосів отримав блок шиїтського клерика Муктада аль-Садра.

Вибори були затьмарені звинуваченнями в шахрайстві під час підрахунку голосів за допомогою електронних машин.

Речник Незалежної вищої виборчої комісії Іраку заявив 30 червня, що за перерахунком голосів спостерігатиме ООН, представники місцевих партій і дипломати.

Вибори у травні були першими після того, як Багдад у грудні оголосив перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава».