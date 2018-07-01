Відсьогодні діє правило округлення копійок в сумах готівкою – НБУ

З 1 липня в Україні почали діяти правила округлення сум у чеку при розрахунках готівкою у торгівлі і сфері послуг, повідомляє Національний банк.

За інформацією НБУ, відтепер у разі відсутності дрібних монет у покупця і продавця підприємства сфери торгівлі і послуг повинні округлити загальну суму готівкових розрахунків у чеку.

Так, якщо сума розрахунку закінчується на 1-4 копійки, вона, згідно з правилами, округлюється до 0 в бік зменшення суми, якщо сума закінчується на 5-9 копійок округлення здійснюється до 0 в бік збільшення.

При цьому, округлення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків, пояснюють в Нацбанку.

Також відсьогодні припиняється карбування та випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, продовжать карбувати лише 10 і 50 копійок. Уведені раніше в обіг монети не вилучатимуться, ними і надалі можна розраховуватися необмежений період часу – до ухвалення окремого рішення Національного банку.

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Як пояснювали в НБУ, основна передумова таких змін – монети дрібних номіналів втратили свою купівельну спроможність, а собівартість виготовлення тепер перевищує їх номінальну вартість.

З 27 квітня 2018 року Національний банк почав випускати монети номіналом 1 і 2 гривні для поступової заміни банкнот, із 2019 року планують ввести в обіг монети 5 і 10 гривень.