У Мексиці на виборах президента перемагає кандидат, якому закидали підтримку Кремля – екзит-поли

У Мексиці опитування на виході з виборчих дільниць свідчать, що кандидат від лівих сил Андрес Мануель Лопес Обрадор здобуває перемогу на президентських виборах. За даними кількох фірм, що проводили екзит-поли, Обрадор набирає в першому турі від 46 до 53 відсотків голосів, набагато випереджаючи двох інших конкурентів

Оприлюднення офіційних результатів очікується пізно ввечері 2 липня за місцевим часом.

64-річний Лопес Обрадор, який обіцяв «радикальні» зміни в стратегії країни, використовував розчарування населення та його жах перед корупцією й насильством з боку наркокартелю Мексики.

У січні 2018 року Обрадор відкинув твердження опонентів та одного з американських високопосадовців, що його кампанія може мати підтримку з боку Кремля.

У грудні 2017 року тодішній радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що Кремль розпочав складну кампанію із впливу на президентські вибори в Мексиці у 2018 році. «Ми бачили, що це дійсно складні зусилля, спрямовані на поляризацію демократичних суспільств. Ви вже бачили, по суті, початкові ознаки цього в президентській кампанії в Мексиці», – сказав Макмастер.

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Колишній мер столиці Мексики Мехіко Андрес Мануель Лопес Обрадор має позитивне висвітлення у спрямованих на іспаномовного глядача й читача російських державних ЗМІ, таких, як «Спутник» чи RT. Це викликало підозру серед опонентів Обрадора, що він має підтримку Кремля.