На Донбасі втрат немає, бойовики здійснили 25 обстрілів – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що 1 липня підтримувані Росією бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових, два з цих обстрілів були із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї.

Втрат серед українських військових немає, ідеться в ранковому зведенні.

Сайти угруповань «ДНР» та «ЛНР» наразі недоступні.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.