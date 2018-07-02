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02 Липень 2018, Київ 20:06
Новини | Події

СБУ: заблоковане відшкодування майже 30 мільйонів гривень податків підприємству, яке фінансує «ЛНР»

Співробітники Служби безпеки України стверджують, що заблокували на Вінниччині відшкодування податків на майже 30 мільйонів гривень підприємству, яке фінансує підтримуване Росією угруповання «ЛНР».

За даними слідства, у 2016 році машинобудівне підприємство із Луганської області перереєструвалося на Вінниччині.

«Жодної діяльності за адресою реєстрації товариство не здійснювало – «виробництво» розташовувалося в одному приміщенні з продовольчим магазином. Реальна виробнича діяльність здійснювалося на тимчасово окупованій території Луганщини. Власники заводу сплачували «податки» до так званого «Міністерства доходів і зборів «ЛНР». Територія підприємства також використовувалась російсько-терористичними угрупованнями як база з ремонту військової техніки і навчальний центр бойовиків», – заявили в СБУ.

У спецслужбі стверджують, що після реєстрації на Вінниччині підприємство намагалося отримати з державного бюджету України 28,8 мільйона гривень податку на додану вартість і податку на прибуток, які компанія нібито переплатила в минулому. Далі компанія нібито збиралася вивести кошти до підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій, зокрема для підтримки бойовиків.

За даними СБУ, у 2015 році менеджмент підприємства вже робив невдалу спробу безпідставного отримання бюджетних коштів на підконтрольній Україні території Луганщини.

У СБУ заявили, що кримінальне провадження відкрите за статтею 258-5 Кримінального кодексу України («фінансування тероризму»).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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