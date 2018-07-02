Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Липень 2018, Київ 20:04
Новини | Події

Теніс: Стаховський переміг у першому колі Вімблдону

У наступному раунді Сергій Стаховський зустрінеться із 13-ю ракеткою світу

Український тенісист Сергій Стаховський здобув перемогу в першому колі Вімблдону.

Українець, який посідає 109-у сходинку у світовому рейтингу, здолав 45-у ракетку світу, португальця Жоао Соузу в п’ятьох сетах (6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4). У наступному раунді Стаховський зустрінеться із 13-ю ракеткою світу, американцем Семом Кверрі.

Читайте також – Вімблдон 2018: перший «домашній» турнір для кращої тенісистки України

Україну на турнірі представляють ще п’ять тенісистів: Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG