Теніс: Стаховський переміг у першому колі Вімблдону

Український тенісист Сергій Стаховський здобув перемогу в першому колі Вімблдону.

Українець, який посідає 109-у сходинку у світовому рейтингу, здолав 45-у ракетку світу, португальця Жоао Соузу в п’ятьох сетах (6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4). У наступному раунді Стаховський зустрінеться із 13-ю ракеткою світу, американцем Семом Кверрі.

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Україну на турнірі представляють ще п’ять тенісистів: Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова.