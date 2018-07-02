«Дождь» заявляє, що ДПСУ пропустила їхнього кореспондента до України після листа Найєма

Державна прикордонна служба України пропустила на територію країни кореспондента російського телеканала «Дождь» Олексія Коростельова після листа українського народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Мустафи Найєма, повідомляє «Дождь».

«Я гарантую його ціль перебування в Києві з 2 до 6 липня 2018 року і забезпечую його виїзд із країни після закінчення курсу розслідувальної журналістики OPEN Media Hub», – цитує телеканал звернення Найєма.

Журналісти стверджують, що Коростельов приїхав до Києва на тренінг, однак прикордонна служба відмовила йому в перетині кордону й видала відповідний документ. У ньому йшлося, що кореспондент не підтвердив ціль поїздки до країни, а також наявність достатньої кількості грошей. За словами журналіста, він мав запрошення, а всі витрати, пов’язані із заходом, взяли на себе організатори.

Українська влада наразі не коментувала інформацію.

В останні роки Україна заборонила в’їзд низці журналістів, здебільшого російських, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.