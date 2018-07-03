США: ФБР заявляє про арешт підозрюваного у плануванні теракту на День незалежності

Американські правоохоронці заявляють, що арештували підозрюваного у плануванні терактів у США на День незалежності.

За даними ФБР, громадянин США, якого називають Деметріус Пітс, планував підірвати бомбу на параді з нагоди Дня незалежності США в Огайо.

Слідчі заявляють, що підозрюваний висловлював підтримку «Аль-Каїді» і заявляв, що хоче вбивати американських військових.

2 липня, через день після арешту, йому висунули обвинувачення у спробі підтримки терористичної організації.

Спецагент ФБР Стівен Антоні заявив, що наразі невідомо, наскільки близьким був Пітс до втілення погроз.

День незалежності, який у США відзначають 4 липня, є одним із найбільших свят в країні, правоохоронні органи зазвичай посилюють заходи безпеки напередодні.