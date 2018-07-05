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05 Липень 2018, Київ 15:58
Фотогалереї

День незалежності США: гриміли мегаполіси, гуділи села – фото

День незалежності США вважається одним з найбільших та найулюбленіших національних свят серед американців.

Під час Американської революції, на початку липня 1776 року, Сполучені Штати Америки підписали Декларацію незалежності від Британської імперії. Це стало першим кроком до офіційного визнання США як самостійної держави. З того часу день четвертого липня вважається Днем незалежності та свободи усіх американців.

Парадами, пікніком в Білому домі у Вашингтоні, конкурсами із поїдання хот-догів урізноманітнився цей день для американських мегаполісів та маленьких містечок і сіл.
Хлопчик викидає цукерки з раритетної машини, поки їде по головній вулиці під час щорічного параду 4 липня в Барнсбл-Вілдінг на Кейп-Коді (штат Массачусетс, США)
1 Хлопчик викидає цукерки з раритетної машини, поки їде по головній вулиці під час щорічного параду 4 липня в Барнсбл-Вілдінг на Кейп-Коді (штат Массачусетс, США)
Жінка спостерігає за парадом &laquo;Авондейл&raquo;, що традиційно відбувається 4 липня, з нагоди святкування Дня незалежності США в Авондейлі (штат Джорджія, США)
2 Жінка спостерігає за парадом «Авондейл», що традиційно відбувається 4 липня, з нагоди святкування Дня незалежності США в Авондейлі (штат Джорджія, США)
Парад &laquo;Авондейл&raquo;&nbsp;з нагоди святкування Дня незалежності США в Авондейлі (штат Джорджія, США)
3 Парад «Авондейл» з нагоди святкування Дня незалежності США в Авондейлі (штат Джорджія, США)
Прикрашена фронтальна решітка вінтажного американського Ford Mustang
4 Прикрашена фронтальна решітка вінтажного американського Ford Mustang
Бойскаути &ndash; американські пластуни &ndash; марширують під час параду
5 Бойскаути – американські пластуни – марширують під час параду
Чоловік розкидає цукерки під час руху на святковому параді в Авондейлі (штат Джорджія, США)
6 Чоловік розкидає цукерки під час руху на святковому параді в Авондейлі (штат Джорджія, США)
Серед учасників параду &ndash; ветерани В&rsquo;єтнамської війни
7 Серед учасників параду – ветерани В’єтнамської війни
Люди чекають на прибуття президента США Дональда Трампа та американської першої леді Меланії Трамп на пікнік для військових сімей, які святкують День незалежності в Білому домі у Вашингтоні &ndash; столиці США
8 Люди чекають на прибуття президента США Дональда Трампа та американської першої леді Меланії Трамп на пікнік для військових сімей, які святкують День незалежності в Білому домі у Вашингтоні – столиці США
Американська символіка присутня буквально всюди&nbsp;
9 Американська символіка присутня буквально всюди 
Президент США Дональд Трамп та перша леді США Меланія Трамп спускаються на пікнік для військових сімей, які святкують День незалежності в Білому домі у Вашингтоні
10 Президент США Дональд Трамп та перша леді США Меланія Трамп спускаються на пікнік для військових сімей, які святкують День незалежності в Білому домі у Вашингтоні
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Люди збираються на пляжі Коні-Айленда, щоби відсвяткувати 4 липня в Нью-Йорку
12 Люди збираються на пляжі Коні-Айленда, щоби відсвяткувати 4 липня в Нью-Йорку
Діти грають у парку &laquo;Оул&raquo; під час святкування Дня незалежності в Нью-Йорку
13 Діти грають у парку «Оул» під час святкування Дня незалежності в Нью-Йорку
Щорічний конкурс із поїдання хот-догів &laquo;Натан&raquo; в нью-йоркському Брукліні
14 Щорічний конкурс із поїдання хот-догів «Натан» в нью-йоркському Брукліні
Джої Чеснат виграв щорічний конкурс із поїдання хот-догів у Брукліні, встановивши новий світовий рекорд &ndash; він з&rsquo;їв 74 хот-доги за раз&nbsp;
15 Джої Чеснат виграв щорічний конкурс із поїдання хот-догів у Брукліні, встановивши новий світовий рекорд – він з’їв 74 хот-доги за раз 
Чоловік у костюмі &laquo;Капітана Америки&raquo; їде на Мейн-стріт під час щорічного параду 4 липня на Кейп-Коді (штат Массачусетс, США)
16 Чоловік у костюмі «Капітана Америки» їде на Мейн-стріт під час щорічного параду 4 липня на Кейп-Коді (штат Массачусетс, США)
Видозмінене від британського традиційного &laquo;Боже, бережи Королеву&raquo; &ndash; &laquo;Боже, бережи Америку&raquo; на кожному кроці у Сполучених Штатах
17 Видозмінене від британського традиційного «Боже, бережи Королеву» – «Боже, бережи Америку» на кожному кроці у Сполучених Штатах
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Картонні зображення британської королеви Єлизавети ІІ&nbsp;вітали американців із Днем незалежності США
19 Картонні зображення британської королеви Єлизавети ІІ вітали американців із Днем незалежності США
Хлопчик із люмінісцентним намистом перед запуском святкового феєрверку під час святкування Дня незалежності 4 липня на Національному торговому центрі (National Mall) у Вашингтоні
20 Хлопчик із люмінісцентним намистом перед запуском святкового феєрверку під час святкування Дня незалежності 4 липня на Національному торговому центрі (National Mall) у Вашингтоні
Президент США Дональд Трамп та перша леді США Меланія Трамп стоять на балконі Трумана під час національного гімну перед феєрверком до Дня незалежності, перед Білим домом у Вашингтоні
21 Президент США Дональд Трамп та перша леді США Меланія Трамп стоять на балконі Трумана під час національного гімну перед феєрверком до Дня незалежності, перед Білим домом у Вашингтоні
Люди збираються, щоб подивитися феєрверк у Національному парку Іст Рівер у Вільямсбурзі, Брукліні, щоб відсвяткувати День незалежності в Нью-Йорку
22 Люди збираються, щоб подивитися феєрверк у Національному парку Іст Рівер у Вільямсбурзі, Брукліні, щоб відсвяткувати День незалежності в Нью-Йорку
Біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні
23 Біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні
Святковий феєрверк до Дня незалежності США у Вашингтоні
24 Святковий феєрверк до Дня незалежності США у Вашингтоні
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