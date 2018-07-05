День незалежності США: гриміли мегаполіси, гуділи села – фото

День незалежності США вважається одним з найбільших та найулюбленіших національних свят серед американців.
Під час Американської революції, на початку липня 1776 року, Сполучені Штати Америки підписали Декларацію незалежності від Британської імперії. Це стало першим кроком до офіційного визнання США як самостійної держави. З того часу день четвертого липня вважається Днем незалежності та свободи усіх американців.
Парадами, пікніком в Білому домі у Вашингтоні, конкурсами із поїдання хот-догів урізноманітнився цей день для американських мегаполісів та маленьких містечок і сіл.
Під час Американської революції, на початку липня 1776 року, Сполучені Штати Америки підписали Декларацію незалежності від Британської імперії. Це стало першим кроком до офіційного визнання США як самостійної держави. З того часу день четвертого липня вважається Днем незалежності та свободи усіх американців.
Парадами, пікніком в Білому домі у Вашингтоні, конкурсами із поїдання хот-догів урізноманітнився цей день для американських мегаполісів та маленьких містечок і сіл.
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