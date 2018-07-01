Свято свободи та рівності: у Києві відсвяткували День незалежності США

День незалежності США вже вчетверте відсвяткували в Американському домі у Києві. Джаз, бургери, танці, ігри – усе, щоб американці, які проживають в Україні, могли відчути себе як вдома, а зацікавлені українці перейнятися американським духом. Подію відвідали зокрема посол США в Україні Марі Йованович, працівники посольства, учасники програм за обміном та інші охочі.

День незалежності США вважається одним з найбільших та найулюбленіших національних свят серед американців.

Під час Американської революції, на початку липня 1776 року, Сполучені Штати Америки підписали Декларацію незалежності від Британської імперії. Це стало першим кроком до офіційного визнання США як самостійної держави. З того часу день Четвертого липня вважається днем незалежності та свободи усіх американців.

Цього року у Києві святкування Дня незалежності США відбулося 30 червня, на вихідних, вже традиційно в Американському домі. Захід відкрив джазовий гурт, який тішив гостей живою музикою, поки вони фотографувалися з Мерілін Монро та Елвісом Преслі. Також відвідувачі могли скуштувати бургери та хот-доги, пограти у твістер або взяти участь у конкурсах.

Посол США в Україні Марі Йованович теж відвідала подію, щоб привітати присутніх з прийдешнім Днем незалежності.

«Мені дуже подобається, що святкування Дня незалежності тут, в Американському домі, таке ж як святкування у США. Чудова музика, чудова їжа, багато друзів. Тут дуже спокійно та звично. Я сподіваюсь, що усі американці, які сьогодні з нами, можуть відчути себе тут як вдома», – звернулася посол до американців, які наразі проживають в Україні.

Ми також святкуємо ідею, що люди усіх країн мають рівні права

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Вона пояснила, що Четверте липня – не лише свято незалежності американців: «Четвертого липня усі американські сім’ї будуть святкувати нашу свободу

та незалежність. Але ми також святкуємо ідею, що люди усіх країн мають рівні права перед законом, мають право жити гідно, українці також».

Серед гостей та волонтерів на святі Дня незалежності зокрема були працівники посольства США в Україні, учасники програм за обміном, викладачі англійської мови, які наразі працюють та живуть в Україні. Для них ця подія – можливість зібратися своєю спільнотою, поспілкуватися та провести День незалежності традиційним для них способом: джаз, бургери, танці та ігри.

​На свято також завітали й українці. Комусь було цікаво отримати культурний досвід і дізнатися, як американці святкують одне з найпопулярніших свят у США, інші мають родинні, дружні або робочі зв'язки з американцями, а для третіх це просто свято свободи та рівності, незалежно від національної приналежності.

І хоча через кілька годин після початку події пішов дощ, це не завадило гостям перейнятися «справжнім американським стилем».

​Вхід був вільний для усіх охочих, потрібно було лише роздрукувати безкоштовний квиток з сайту Американського дому та взяти із собою документи.