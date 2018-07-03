Українці знають курс долара краще, ніж рівень інфляції – дослідження

Українці добре обізнані з курсом гривні до долара, проте набагато гірше знають, який в Україні рівень інфляції, безробіття й середньої заробітної плати. Такі результати дало дослідження центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, результати якого публікує VoxUkraine.

Згідно з результатами, якщо 55% українців впевнені, що знають курс долара за офіційним курсом Нацбанку, то щодо середньої заробітної плати по країні називають себе обізнаними трохи більше 20%, щодо інфляції – 10,7%, щодо безробіття – 9,4%.

Читайте також: «Іван Міклош про найважливіші досягнення України за чотири роки»

При цьому максимально правильно (із точністю до 95-100%) курс долара змогли назвати 95,7% респондентів дослідження. Найгірше учасники знали рівень інфляції – 6,2% назвали правильну відповідь – та рівень безробіття – 0,5%.

Поточний рівень інфляції в Україні складає 13,6%, тоді як середнє значення відповідей респондентів – 34,1%. Рівень безробіття вони оцінили в 35,1% при реальному показнику 8,9%.

Автори дослідження у висновках зазначають, що така увага українців до валютного курсу може свідчити про недовіру до гривні, а громадяни, скоріш за все, отримують дані про стан економіки не з офіційних джерел.

Раніше Bloomberg відзначив гривню як валюту, яка найбільш стрімко зміцнювалась протягом першої половини 2018 року на фоні інших країн, що розвиваються.