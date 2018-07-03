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03 Липень 2018, Київ 17:38
Новини | Події

У Києві дві години горіла відселена будівля на Подолі

Рятувальники 3 липня ліквідували пожежу в старому будинку в історичному районі української столиці

Рятувальники Києва 3 липня ліквідували пожежу в старому будинку в історичному районі української столиці – на Подолі.

«3 липня об 11:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Межигірській, 27, що в Подільському районі столиці. На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Загоряння сталося у напівзруйнованій триповерховій недіючій будівлі. О 12:48 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 150 квадратних метрів, о 13:30 – ліквідувати», – вказують рятувальники.

Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронцями, жертв та постраждалих немає, вказано в повідомленні.

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