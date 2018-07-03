Захист пораненого на військових навчаннях криворізького оператора оскаржує закриття справи

Захист пораненого на військових навчаннях торік у Кривому Розі місцевого телеоператора й фотокореспондента В’ячеслава Волка оскаржує закриття справи, відкритої військовою прокуратурою Південного регіону України за фактом службового недбальства під час навчань. Як повідомив Радіо Свобода у вівторок адвокат В’ячеслава Волка Максим Гореліков, до Центрально-Міського райсуду Кривого Рогу подали скаргу на постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Як пояснив Максим Гореліков, у справі, закритій прокуратурою, як потерпілі проходили троє осіб – сам телеоператор, його мама та дружина.

«Ми розписуємо в скарзі, чому вважаємо, що слідство велось необ’єктивно. Справу закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину. Ми наполягаємо на об’єктивному розгляді даної кримінальної справи: ми як потерпіла сторона маємо право подавати органу досудового слідства прохання про проведення певних слідчих дій, експертиз тощо. Але наші всі клопотання слідство ігнорувало», – сказав Радіо Свобода Максим Гореліков.

У військовій прокуратурі Південного регіону України Радіо Свобода повідомили, що отримали інформаційний запит з проханням прокоментувати ситуацію. Однак переадресували його до органу слідства – Криворізької військової прокуратури.

Водночас у Кривому Розі журналісти й громадські активісти повідомили 3 липня про проведення акції «Журналисти – не мішень» на підтримку В’ячеслава Волка 6 липня, коли минатиме рівно рік з дня його поранення.

Минулого тижня Радіо Свобода повідомило, що військова прокуратура закрила кримінальне провадження, відкрите за статтею 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби) через поранення оператора з Кривого Рогу В’ячеслава Волка на військових навчаннях влітку минулого року. За даними потерпілих, це сталося ще 31 травня, однак їм стало відомо про це тільки через більш як три тижні.

6 липня 2017 року в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. Інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській райраді. Постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка, який перебував у тяжкому стані, авіацією транспортували з Дніпра до Львова, де його лікували у Військово-медичному центрі Західного регіону. З того часу чоловік переніс кілька складних операцій, але на ноги поки не став.

У жовтні 2017 року справу, відкриту поліцією через поранення телеоператора, передали до суду. Місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях функції інструктора, підозрюють у злочинах, передбачених статтями 121 і 263 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю). Водночас інша справа, відкрита військовою прокуратурою за фактом службового недбальства під час навчань (стаття 425), весь цей час перебувала в слідчих органах.