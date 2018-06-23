Військова прокуратура закрила справу оператора з Кривого Рогу, пораненого на військових навчаннях торік – адвокат

Військова прокуратура Південного регіону України закрила кримінальне провадження, відкрите через поранення оператора з Кривого Рогу В’ячеслава Волка на військових навчаннях влітку минулого року. Інформацію про це Радіо Свобода 23 червня підтвердив адвокат Волка Максим Гореліков.

За його словами, мова йде про справу, відкриту військовою прокуратурою за статтею 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Як розповів адвокат, у рамках цього провадження В’ячеслав, його дружина та мама, відповідно до рішення суду, були визнані потерпілою стороною. Тепер родина отримала на руки постанову слідчого, де йдеться про закриття справи «через відсутність складу злочину».

«У рамках розслідування справи провели експертизи, нам з їхніми результатами не дали ознайомитись. Потім ми дізнались, що справу з військової прокуратури Криворізького гарнізону передали до Одеси, у військову прокуратуру Південного гарнізону, і там закрили. Це було 31 травня, але про це ми дізнались тільки зараз», – зазначив у коментарі Радіо Свобода Максим Гореліков.

Як розповів адвокат, зараз він готує скаргу на постанову слідчого і оскаржуватиме її в Центрально-Міському районному суді Кривого Рогу.

«Як адвокат постраждалої сторони можу сказати, що за рік, який минув, справа практично не розслідувалась, ми вже почали писати скарги на бездіяльність. Ми вважаємо, що організатором військових навчань був Саксаганський військкомат, відповідно, були порушені певні накази, приписи тощо, у результаті чого була поранена людина. Прокуратура не вбачає складу злочину. Ми будемо це оскаржувати в суді», – сказав адвокат.

У військовій прокуратурі Південного регіону України Радіо Свобода 23 червня повідомили, що прокоментують ситуацію тільки після подання інформаційного запиту. Радіо Свобода надіслало такий запит і чекає на відповідь.

6 липня 2017 року в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. Інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. Постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка авіацією транспортували з Дніпра до Львова, де його лікували у Військово-медичному центрі Західного регіону. Відтоді чоловік переніс кілька складних операцій, але на ноги поки не став.

У жовтні справу щодо поранення на військових навчаннях у Кривому Розі телеоператора передали до суду – в січні розпочали допит свідків. Місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, підозрюють у злочинах, передбачених статтями 121 і 263 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю).

Водночас інша справа, відкрита військовою прокуратурою за фактом службового недбальства під час навчань, весь цей час перебувала в слідчих органах.