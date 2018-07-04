Укрзалізниця: рух поїздів на Одещині частково відновили після аварії

Вранці 4 липня залізничники відкрили рух поїздів по парній колії в Одеській області, повідомляє «Укрзалізниця».

«Упродовж усієї ночі вони усували наслідки сходу вантажного поїзда, що стався 3 липня на перегоні Іванівка – Веселий Кут. Наразі тривають роботи з відновлення руху на непарній колії. На ділянці працює понад 200 залізничників, задіяні три відновлювальні поїзди й інша спеціальна техніка», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що о 05:42 з Одеси до Києва вирушив швидкісний поїзд № 764 Одеса – Київ без відхилення від графіку руху. Він курсуватиме за маршрутом з усіма графіковими зупинками, а також додатковою вимушеною зупинкою на станції Крижопіль.

3 липня на Одещині зійшов із рейок вантажний потяг, що перевозив зерно і добрива, рух поїздів у напрямку Одеса – Київ зупинили, а згодом пустили в об'їзд, через що потяги прибували із затримкою від трьох до восьми годин. Серед причин аварії називають зношеність рейок і несправність вагона.

В «Укрзалізниці» заявили, що на залізничному вокзалі станції Одеса-Головна організували оперативний штаб для допомоги пасажирам.