Держпродспоживслужба: причиною отруєння дітей на Київщині могли стати несвіжі йогурти

У Держпродспоживслужбі ймовірною причиною отруєння дітей у оздоровчому таборі «Славутич» на Київщині називають протерміновані кисломолочні продукти. Такі результати санітарно-епідеміологічного розслідування.

«У ході епідрозслідування було встановлено, що 30.06.2018 тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів, які видали на підвечірок, та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу», – йдеться в повідомленні від 3 липня.

Департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації 3 липня повідомив, що в приватному «Дитячому санаторії «Славутич» отруїлися 12 дітей. Наразі одна дитина перебуває у тяжкому стані в «ОХМАТДИТі» в Києві, ще 11 – у задовільному стані. Із них 10 дітей батьки забрали додому, а одна дитина залишається в ізоляторі табору.

Діти є членами однієї групи ДЮСШ Дерюгіних, які тренувалися і відпочивали у санаторії.

Прокуратура порушила кримінальне провадження через отруєння.