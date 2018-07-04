Український кінопроект переміг в Карлових Варах

Проект української документальної стрічки «Панорама» переміг в конкурсі «Docs in Progress» («Документальні фільми в процесі») в рамках 53-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

За перемогу боролися 10 фільмів, створених за участю 32 країн. Фільм «Панорама» режисера Юрія Шилова створюється в копродукції кіностудій України, Німеччини та Польщі за підтримки Держкіно.

Фільм присвячений кіномеханіку Валентину, який працює в столичному «Кінопанорама», але після пожежі та виходу на пенсію змушений шукати новий сенс життя.

Окрім проекту фільму, робота над яким триває, в програмі цьогорічного фестивалю представлені три стрічки, створені в Україні: «Донбас» Сергія Лозниці (2018 рік), «Плем’я» Мирослава Слабошпицького (2014 рік) та «Вулкан» Романа Бондарчука (2018 рік).