Українсько-італійський фільм здобув нагороду у США

Українсько-італійський фільм IZI здобув приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Lighthouse International Film Festival у Нью-Джерсі, США.

Державне агентство України з питань кіно повідомило, що церемонія нагородження відбулася 11 червня.

У фільмі режисера Андреа Ман'яні знялися українські та італійські актори Нікола Ночелла, Барбара Буше, Остап Ступка, Вероніка Шостак і Орест Гарда.

У Держкіно зазначають, що повнометражний фільм ІZI – це перша офіційна копродукція України з Італією. Стрічка була створена за підтримки українського агентства з питань кіно, Міністерства культури Італії та аудіовізуального фонду Фріулі-Венеція-Джулія (Італія).

Згідно з повідомленням, комедія розповідає про колись вправного гонщика з іменем Ісідоро, що виграв 17 чемпіонатів на «Формулі-3». «Тепер він став просто Ізі, мовчазним товстуном в депресії. Але життя підкидає йому можливість все зміни. Брат просить його допомогти зробити дивну річ: перевезти тіло загиблого у нього на виробництві українця до кордону, передати труну кому треба і – все. Змінитися герою вийде не просто і зовсім не легко», – повідомили в Держкіно.