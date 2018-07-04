Через допінг у суперників збірна України здобула ще одну нагороду на Всесвітніх іграх

Українка Дар’я Ковальова, яка змагалася в боулінгу, майже через рік після завершення змагань стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігор-2017, повідомив 4 липня Спортивний комітет України. Торік у липні в польському Вроцлаві Ковальова посіла четверте місце. Але нині в офіційних протоколах її перемістили на третє місце, адже результат чемпіонки було анульовано через допінг

У пробі німкені Лаури Бейтнер знайшли заборонені препарати. Після остаточного підтвердження її позбавили золотої медалі. Тож на першу позицію перемістилася легендарна американка Келлі Кулик, на другу – колумбійка Клара Герреро, на третю – Дар’я Ковальова.

Її бронза стала 26-ю медаллю збірної України на Всесвітніх іграх.

Це перший допінг-скандал у боулінгу на міжнародному рівні. Лауру Бейтнер відсторонено від участі у всіх змаганнях. У крові німецької спортсменки знайшли гідрохлоротіазид, який вважається маскувальною речовиною і може використовуватися для приховування інших заборонених препаратів. Сама Бейтнер вину не визнає – мовляв, приймала лише ібупрофен і носовий спрей, не заборонені Всесвітнім антидопінговим агентством.

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Збірна України посіла п’яте місце у загальнокомандному заліку десятих Всесвітніх ігор із неолімпійських видів спорту у Вроцлаві. Це найкращий результат за всю історію участі «синьо-жовтих» у цих змаганнях.

Згідно з оновленими даними, українська збірна виборола 26 медалей, з них 10 золотих, 7 срібних та 9 бронзових.