Українська збірна з неолімпійських видів – у провідній п'ятірці світу

Останній день змагань Всесвітніх ігор у Вроцлаві подарував Україні три золоті та одну срібну нагороду. За результатами головних змагань чотириріччя «синьо-жовті» стають п’ятими в неофіційному командному заліку та першими у видах, які вважаються показовими.

Тайський бокс

Перше «золото» серед українських «тайців» здобув Олег Приймачов. Як з’ясувалось, поляк Лукаш Радош відмовився виходити в ринг, тож українець автоматично виграє фінал.

У бої за бронзову нагороду Костянтин Трішин поступився казахському спортсменові Алмазу Сарсембекову. Сам спортсмен виступом незадоволений і каже, що важко дуже далася «згонка ваги».

«Таке відчуття, ніби взагалі не я боксував, а хтось інший. Якась слабкість, тіло не рухається. Готувався, тренувався, а тут такий результат. Дуже неприємно», – прокоментував Трішин.

Василь Сорокін, який у ваговій категорії до 75 кілограмів в останній момент замінив Станіслава Пержановського, здобув «срібло» в зустрічі проти багаторазового чемпіона світу Віталія Гуркова з Білорусі.

Ігор Любченко, який вигравав два бої достроково, у фіналі боксував всі три раунди по три хвилини. Але це не завадило «Грозі тайців» виграти в іранця Алі Зарінфара.

А ось Сергієві Кулябі вдалося майже вирвати перемогу у свого суперника з Росії Володимира Кузьміна. На останніх хвилинах українець зміг переломити хід зустрічі та перемогти. Бойове «золото»!

Рейтинг

Отже, українці за 10 днів змагань здобули 25 нагород: 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. І в командному заліку «синьо-жовті» стали п’ятими. Це найвищий результат незалежної України.

Крім того, потрібно відзначити, що серед показових видів спорту, тобто тих, які запрошені країною-господаркою, бо на її території це найпопулярніші види, збірна України взагалі лідирує. На її рахунку – 5 золотих та 2 срібні нагороди.

Статистика

– Найбільше нагород здобули пауерліфтери – 3 «золота», 2 «срібла» та 2 «бронзи». У цьому ж виді спорту Україна встановила 4 світові рекорди.

– Однакову кількість золотих нагород – по три – до кошика «синьо-жовтої» збірної поклали пауерліфтери, тайські боксери та веслувальники на ергометрах.

– Найбільше призерів Всесвітніх ігор проживає в Одеській області: Аніта Серьогіна (карате, «срібло»); Вероніка Габелок та Ірина Назімова (спортивна акробатика, «бронза»); Ігор Любченко та Сергій Куляба (тайський бокс, «золото»), Даниїл Болдирев (скелелазання, «срібло»).

А найбільше чемпіонів – у Миколаївській: Світлана Малькова (стрибки на батуті), Олена Буряк та Антон Бондаренко (веслування на ергометрах).

– Найтитулованіша спортсменка – киянка Лариса Соловйова. Вона перемагає вже на четвертих Всесвітніх іграх.

– Мультипризери (більше від однієї нагороди): Олена Буряк, яка двічі ставала чемпіонкою Всесвітніх ігор у веслуванні на ергометрах та двічі встановила світовий рекорд. Ще дві нагороди в цьому ж виді спорту, проте «золото» та «бронзу», здобув Антон Бондаренко. Також дві бронзові нагороди на рахунку представниці підводного спорту Анастасії Антоняк.

Не тільки про спорт

– «Вроцлавські гноми» – це бронзові статуетки по всьому місту, які почали ставити у 2004 році. За 13 років їхня кількість перестрибнула за позначку 300. За легендою, знайти гнома – на щастя. Існують навіть спеціальні екскурсії та брошури для пошуку цих статуеток.

– На Всесвітніх іграх працювали волонтери майже з усіх куточків світу. Серед них – і українці. Наприклад, Тетяна Чекараміт із Київської області, навчається у Вроцлаві. Вона каже, що стала волонтером, бо хотіла подивитися, як відбуваються ігри, та поспілкуватися зі збірною України.

«Найбільше мені сподобалось спілкуватися з журналістами, надавати їм необхідну інформацію, і тим самим відчувати, що можеш допомогти в організації неймовірної події. Мені пощастило, бо я бачила виступи українських спортсменів на гімнастиці. Складно описати ті відчуття, коли спортсмені з твоєї країни здобувають нагороду», – розповідає Тетяна.

А ось волонтер з Луганської області Катерина Діденко приїхала у Вроцлав цілеспрямовано, щоб стати частиною Всесвітніх ігор. Бо дуже хотіла вболівати за збірну України на тайському боксі, карате та кікбоксингу. Але жереб випав так, що дівчина потрапила на чергування на змагання пауерліфтерів.

«Коли я дізналась, що більшість спортсменів із збірної України – представники Луганської області або вихідці з нашої школи пауерліфтингу, мені здається, я була найщасливішою людиною у світі. Дуже важко зараз зізнаватися, що ти з Луганської області, але на той момент я пишалась своєю малою Батьківщиною», – каже Катерина.

Це цікаво

– Останній чемпіон Всесвітніх ігор у Вроцлаві – 199-й – українець Олег Приймачов. Тобто головне спортивне змагання чотириріччя закривалося під гімн України!

– У тренерському складі збірної України з пауерліфтингу працює Олександр Рубець. У травні на чемпіонаті Європи він встановив рекорд світу у важкій ваговій категорії – 431 кілограм. На Всесвітніх іграх його рекорд покращив на 1 кілограм Дмитро Семененко. І саме йому минулий рекордсмен Олександр Рубець забинтовував ноги та настроював на побиття свого ж рекорду.

– Щоб підтримати на всіх змаганнях «синьо-жовтих» спортсменів, українська делегація була змушена їхати на 14 локацій. Більшість була в різних кінцях Вроцлава, але були й майданчики поза містом.

Загалом за 10 днів команда, які підтримувала спортсменів, накатала понад 270 кілометрів.

– Сумоїстка з Криму, яка тепер виступає під прапором Росії, Ольга Давидко так і не змогла вибороти «золото» в жодній ваговій категорії. Або заважали спортсменки з Росії, або обходили українки.

– Наступні ігри відбудуться у Бірмінгемі (штат Алабама, США) у 2021 році.

Як українці здобували нагороди у перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий день.