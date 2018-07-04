Цуренко залишилася єдиною представницею України на Вімблдоні

Леся Цуренко залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді на Вімблдонському тенісному турнірі – найпрестижнішому в світі змаганні на трав’яних кортах.

4 липня зачохлив ракетку останній українець в основній сітці чоловічого турніру – Сергій Стаховський. У другому колі він програв у трьох сетах 11-му сіяному в Лондоні американцю Сему Кверрі. Як пише Тенісний портал України, відносно рівною була боротьба лише в першому сеті, який завершився на тай-брейку. У двох наступних партіях Кверрі переміг 6:3 та 6:4.

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Цуренко також проведе свій поєдинок другого кола 4 липня. Друга ракетка України останнім, четвертим запуском гратиме з 23-ю сіяною на Вімблдоні чешкою Барборою Стрицовою.