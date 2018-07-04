Український старт на Вімблдоні: перша ракетка України вилітає у першому раунді, надія на інших

Цього року, як ніколи, очікування на успіхи українських тенісистів і тенісисток на смарагдових трав'яних кортах уславленого Всеанглійського клубу тенісу і крокету у південно-західній частині Лондона, відомій як Вімблдон, були на диво великими. Варто лише зазначити, що українська ракетка номер 1 Еліна Світоліна була посіяна на вімблдонському турнірі під 5-м номером, що привернуло увагу не лише любителів тенісу але й букмекерів, і українку почали розглядати як одну з основних претенденток на срібну тарелю – головний трофей жіночого заліку Вімблдонського тенісного турніру. Решта української команди також палала бажанням довести, що в Україні є й інші талановиті тенісити. За перебігом початкової стадії українських виступів на Вімблдонському тенісному турнірі на кортах південно-західного Лондона стежив кореспондент Радіо Свобода.

Попри всі очікування, передбачення і сподівання перша ракетка України Еліна Світоліна таки доволі безпорадно програла у своєму першому матчі на Вімблдоні, граючи проти значно старшої за неї німкені Татіани Марії, яка ще й до усього ж є матір’ю малої дитини. Годі казати, що ставки букмекерів на цей дебютний матч українки на Вімблдоні пророкували перемогу Еліні Світоліній. Та сталося не так, як чекалося. Власне вже перший сет цього матчу першого кола Вімблдонського турніру видався напрочуд напруженим, і було помітно неозброєним оком, що Світоліна «буксувала», не маючи змоги концентруватися на подачах суперниці. У доволі нервовому тай-брейку німкеня таки перемогла українку у першому сеті 7-6, але й навіть після цього ставки британських букмекерів переважно передрікали перемогу українській жіночій ракетці номер 1. Прийшовши до тями після поразки у першому сеті, Еліна зробивши надзусилля, таки перемогла у другому сеті з рахунком 6-4. Проте те, що сталося у третьому вирішальному сеті цього матчу і досі залишається загадкою, як я впевнений, і для самої Світоліної. Нікому не відома 30-річна німкеня абсолютно розтрощила в останньому сеті імениту українку з рахунком 6-1. Це був справжній шок, який досить жваво обговорювали на Вімблдоні.

Тенісний оглядач поважного британського часопису The Daily Telegraph Майк Воррен у розмові зі мною не міг приховати здивування повною відсутністю у Світоліної налаштованості на турнір.

«Світоліна виглядала розгубленою, і дещо так би мовити, пасивною. Таке враження, що вона серйозно втомилась під час зимово-весняної частини тенісного сезону і просто не мала сили, аби щось протиставити доволі бойовій, але цілком слабшій за неї, бодай на папері, німецькій тенісистці», – зазначив британський тенісний оглядач Майк Воррен.

Треба сказати, що початок турніру став також прикрим не лише для Світоліної, а й для її колег – Катерини Бондаренко, яка поступилась у двох сетах доволі сильній чешці Луціє Шафаржовій 4-6, 4-6. Така саме доля чекала і на третю ракетку жіночого тенісу України Катерину Козлову, яка , попри її видимі зусилля, нічого не змогла протиставити американці Дженніфер Брейді, програвши їй у трьох сетах 6-2, 6-7, 6-2.

Помітним променем світла, як на цей поразковий український «марафон» у жіночому заліку Вімблдона, стала перемога Лесі Цуренко у першому матчі змагань над доволі міцною угоркою Тімеєю Бабош у двох сетах 7-5, 6-2. Леся грає свій наступний матч проти росіянки Світлани Кузнєцової. Отож, Леся Цуренко і понесе далі насамоті український прапор у жіночому заліку на кортах Вімблдону.

«Хайлайт» українських виступів на Вімблдоні – звитяга Сергія Стаховського у першому раунді

Варто бути відвертим, і сказати, що не все так суцільно оповито негативом, коли йдеться про виступи українських тенісистів на найпрестижнішому і найкласичнішому тенісному турнірі планети. Доказ тому - важка і цілком заслужена перемога уславленого українського тенісиста Сергія Стаховського над португальцем Жоао Соузою. Звісно, коли згадується Вімблдонський турнір і ім’я Стаховського, у пам’яті постають події 2013 року, коли саме Сергій став на заваді успішному просуванню на турнірі його головного героя – рекордсмена у плані кількості виграшів на Вімблдоні – швейцарця Роджера Федерера. Тоді на Центральному корті Стаховський «підкинув» головну сенсацію турніру, вибивши очевидно фаворита вже у другому раунді змагань. Відтоді за Стаховським закріпився типул одного з вімблдонських «giant killers», або ж «вбивці велетнів».

Звісно, цього разу, у першому раунді португальський опонент українця, у жодному разі, на «велетня» не виглядав, а поводився радше як його земляк – футболіст Криштіану Роналду, з притаманними останньому театральними жестами і певною долею епатажу. Португалець впродовж матчу, який розтягся на 5 сетів і тривав 3 з половиною години, усіляко намагався вивести Сергія з рівноваги, то жаліючись судді матчу, а то й просто вигукуючи Сергієві образи, але у прихованій формі, бо це португалець чомусь робив іспанською мовою. Мабуть для того, аби заплутати всіх решту, включно із самим собою. Зрештою, Стаховський таки приборкав нервозність і свого суперника, перемігши Жоао Соузу у п’яти сетах з рахунком 6-3, 6-3, 5-7, 1-6, 6-4.

Після матчу у розмові зі мною, Сергій визнав, що очікував на подібні витівки португальця, бо вже кілька разів перетинався з ним на різноманітних турнірах, але не очікував, що його перший матч на Вімблдоні затягнеться так довго. На додаток Стаховський сказав, що початок турнірів серії Ґран Слам завжди є доволі нервовим і непередбачуваним. Головне, як на українця, залишатися спокійним і грати свою гру.

«Ясна річ, що це був початок турніру, і на цьому початку може статися будь що. Головне залишатися самим собою і грати у те, що ти собі запланував, байдуже, що тобі нав’язуватиме суперник», – сказав Сергій Стаховський.

За жеребом Сергій Стаховський гратиме з американським 2-метровим велетнем Семом Кверрі, який добре відомий тим, що буквально бомбардує під час матчу своїх суперників суперпотужними «ейсами». Стаховський сказав, що ретельно готуватиметься до цього двобою, зокрема вивчатиме стиль Кверрі за записами його попередніх матчів.

Отже, Леся Цуренко і Сергій Стаховський крокують далі на Вімблдоні, а нам залишається стежити за перебігом подальших українських тенісних виступів на травяних кортах південно-західної частини британської столиці.