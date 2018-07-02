Теніс: Світоліна покидає Вімблдон у першому колі

Перша ракетка України і п’ята ракетка світу Еліна Світоліна програла німкені Тетяні Марії в першому колі Вімблдону.

Українка поступилася 57-й ракетці світу за результатом трьох сетів – 6:7 (3:7 на тай-брейку), 6:4, 1:6.

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Світоліна – не перша українка, яка покидає Вімблдон у першому колі. До цього з турніром попрощалася Катерина Бондаренко. Водночас боротьбу на змаганнях продовжують Сергій Стаховський та Леся Цуренко, які здобули перемоги 2 липня.

Ще одна українка – Катерина Козлова – виступить на Вімблдоні 3 липня.

Українець Олександр Долгополов знявся зі змагань через травму.