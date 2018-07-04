Українець намагався пронести в Донецьк комплектуючі для майнінгу криптовалют – штаб ООС

На Донеччині через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» українець намагався пронести комплектуючі для майнінгу криптовалют.

Як повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил, чоловік прямував з Маріуполя у окупований Донецьк.

За даними штабу, після перевірки особистих речей громадянина і виявили комплектуючі для майнінгу криптовалют: блок живлення та відео-карту, загальною вартістю 33 тисячі гривень.

За цим фактом склали адміністративний протокол через «порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення АТО», комплектуючі для майнінгу вилучили.

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В Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом. Це питання ніяк не врегульоване на законодавчому рівні.