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04 Липень 2018, Київ 21:16
Новини | Події

Amnesty International про законопроект № 6688: потрібно «дуже обережно» ставитися до таких ініціатив

Директорка Amnesty International Ukraine Оксана Покальчука закликає «дуже обережно» ставитися до законодавчих ініціатив, які можуть перетворитися на інструмент цензури. Так вона прокоментувала сьогоднішнє рішення комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони щодо законопроекту № 6688.

«Безпека – це, звісно, добре, але... Треба дуже обережно ставитися до подібних законів, щоб декларований захисний механізм не перетворився на інструмент цензури, який може застосовуватися до ЗМІ, блогерів та будь-яких інших критичних голосів – довільно і без належних доказів загрози чи скоєння злочину», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні комітет Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував схвалити у першому читанні законопроект № 6688. Документ пропонує дозволити силовикам блокування сайтів без рішення суду.

Ініціаторами законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері є Іван Вінник (фракція БПП), Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновол (обидва – фракція «Народний фронт»).

У червні коаліція «За вільний інтернет» закликала Верховну Раду не голосувати за проект закону про блокування сайтів, який парламент включив до свого порядку денного. На думку активістів, норми законопроекту № 6688 є такими, що порушують національне законодавство і міжнародне право та створюють умови для інтернет-цензури.

Цей законопроект зареєстрований у Верховній Раді в липні 2017 року. Тоді парламент не зміг включити його до порядку денного.

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