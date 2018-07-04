Депутати Європарламенту розглянуть нові правила безвізу

Мандрівники «безвізових країн» зможуть проходити перевірку до прибуття до Євросоюзу, використовуючи Європейську систему авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS). Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Ця ідея може бути втіленою вже в 2021 році. Європейські парламентарі планують розглянути це питання у четвер, 5 липня.

Як заявляє євродепутат від Угорщини Кінґа Ґаль, ця перевірка не створюватиме якісь проблеми для постійних мандрівників.

«Це буде простий процес... просто онлайн-перевірка, яку вони зможуть пройти перед поїздкою до ЄС», – сказала вона.

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Громадяни «безвізових країн» повинні будуть заповнювати електронну форму перед подорожжю. В заявці, серед іншого, будуть запитання щодо кримінальних справ у минулому або відвідування заявниками зон конфлікту. Це дозволить представникам влади визначити, чи може хтось з мандрівників представляти загрозу до прибуття в ЄС. Якщо будуть такі підозри, мандрівникам можуть відмовити у в’їзді.

Згідно з проектом, «авторизація» коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Авторизація буде безкоштовною для людей віком до 18 років та старшими 70 років.

Нині бракує інформації про людей з країн, які не потребують візи під час подорожі до ЄС. Такі мандрівники перевіряються лише на шенгенському кордоні. Рішення дозволити або заборонити в’їзд схвалюють прикордонники.