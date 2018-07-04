Раді пропонують спрямувати мільярд гривень на відновлення доріг на Донеччині

Група народних депутатів пропонує збільшити фінансування відновлення доріг, які пошкоджені внаслідок збройного конфлікту на сході України.

На сайті Верховної Ради зареєстрований законопроект № 8554.

Депутати пропонують збільшити видатки місцевим бюджетам і спрямувати мільярд гривень на відновлення доріг у містах та районах Донецької області, зокрема, на відновлення доріг у Краматорську пропонують виділити 350 мільйонів гривень, у Слов’янську –150 мільйонів гривень, у Торецьку – 200 мільйонів гривень.

Як заявив у травні в ефірі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода, виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, після деокупації частини Донбасу на відновлення залізничного сполучення на цій території потрібні будуть десятки мільярдів гривень.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».