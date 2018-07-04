Українців найбільше турбує війна на Донбасі – соціологи

67% українців занепокоєна війною на сході України. Про це свідчать дані опитування «Які проблеми турбують українців», яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

За даними соціологів, також серед проблем, які найбільше непокоять українців, – рівень життя (54%), економічна ситуація (42%) та безпека України (23%).

Згідно з даними опитування, найменше українців турбує статус російської мови в Україні (2%) та відносини з Європейським Союзом (4%).

Соціологи зауважують, що у порівнянні з 2016-2017 роками занепокоєність українців війною на Донбасі, рівнем життя і економічною ситуацією дещо знизилась, проте залишається високою.

За даними опитування, політична ситуація в Україні стала непокоїти меншу частку українців (від 15% у 2016-му до 13% у 2017-му і зрештою 9% у 2018-му).

Опитування проводилося з 18 по 30 травня методом особистого інтерв’ю, опитано 2025 респондентів, що проживають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим).

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Відтоді частина Донецької і Луганської областей перебуває під контролем бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР». Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Внаслідок збройного конфлікту, за останніми даними ООН, загинули майже 10 тисяч людей.