Російський паспорт для жителів окупованого Донбасу. Що готує Кремль?

Росія збирається спростити українцям отримання громадянства Росії. Законопроект почали обговорювати в Держдумі, а процес запустили після спілкування Путіна в прямому ефірі з переселенцями з Донбасу. Чи готує Кремль паспортизацію на непідконтрольному Донбасі і що самі росіяни думають про роздачу громадянства вихідцям зі сходу України? Розбирались Донбас.Реалії.

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Законопроект під номером 495240-7 російської Держдуми щодо змін у законах про «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації» і «Про громадянство Російської Федерації». У цих цифрах російська влада зашифрувала зміни, які безпосередньо стосуються громадян України.

По-перше, виїжджати з Росії після 90-та днів перебування буде не обов'язково, але за умови, «якщо висилка з Російської Федерації означає повернення на театр військових дій». Це цитата з пояснювальної записки до законопроекту.

По-друге, українцям із видом на проживання обіцяють спрощену процедуру отримання громадянства.

«Від них не будуть потрібні підтвердження матеріального забезпечення і здача іспиту з російської мови. Відмова від громадянства України може бути оформлена в заявному порядку, тобто відповідну заяву можна буде надіслати поштою рекомендованим листом», – йдеться у пояснювальній записці.

Прохання до Путіна: спростіть оформлення громадянства для громадян «ЛНР» і «ДНР»

Формально автори поправок – депутати Держдуми на чолі з Костянтином Затуліним. Але справа зрушила з місця після дійства, під назвою «Пряма лінія з Володимиром Путіним». Під час «Прямої лінії» переселенці з Донбасу звернулися до президента Росії з міста Батайськ Ростовської області, що межує з Донбасом.

«Володимире Володимировичу, будь ласка, зверніть на нас увагу і на цю проблему, щоб спростити отримання громадянства для громадян «ЛНР» і «ДНР», спасибі вам величезне», – звернулась до Путіна жінка, що назвала себе переселенкою з Донбасу.

За її словами, так званий «закон про 90 днів» змушує їх повертатися в Донецьку область, бо іноземні громадяни не можуть перебувати в Росії більше цього строку без документів. Окрім того, за словами жінки, вона не може влаштуватися на роботу без громадянства, яке складно оформити. Російський президент пообіцяв проблему вирішити.

«Постараюся зробити так, щоб у вашому випадку проблеми були закриті», – відповів Путін у прямому ефірі.

Телебачення окупованого Донбасу і російське громадянство

2 мільйони українців загалом, із них 970 тисяч вихідців зі сходу України постійно перебувають на території Росії. Такі дані вказані у російському законопроекті 495240-7. В українській прикордонній службі кореспондентові Донбас.Реалії розповіли: ці цифри цілком можуть виявитися реальними.

«Деякі українці могли їздити по декілька разів до Росії й, відповідно, кількість перетинів буде вищою, але кількість людей меншою. То в 2017 році ми зафіксували біля чотирьох з половиною мільйонів перетинів українцями кордону з Росією», – заявляє помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Українська статистика не враховує в'їзду до Росії з непідконтрольного Донбасу. Там мрії про червоні паспорти з двоголовим орлом підхопили телеканали угруповання «ДНР».

(Відео каналу, підконтрольного бойовикам)

«Для декого наявність російського паспорта це буквально питання життя і смерті», – з такою риторикою журналісти підконтрольних бойовикам телеканалів розповідають про проблему з громадянством.

«– Зараз-то територія яка у нас – ніяка, скажімо так, навіть «ЛНР», «ДНР» – ще невизнані території, бажано було б прискорити цю процедуру. – Тобто ви хочете стати громадянином Росії? – Якби це було можливо, то звичайно», – йдеться у сюжеті.

«Це величезне фінансове навантаження» – росіяни про громадянство для жителів окупованого Донбасу

Чи запустить Кремль масову роздачу російських паспортів на непідконтрольному Україні Донбасі? Російський політолог Олександр Ситін такий сценарій вважає малоймовірним.

«Росія, розуміючи, що донецький конфлікт вирішити практично неможливо, може піти цим шляхом. Це може означати можливість проведення там референдуму на кшталт кримського, але проблема в іншому. Проблема в тому, що – на відміну від Криму, де був Севастополь – ці розорені території нікому не потрібні», – каже політолог Олександр Ситін.

​Що ж думають про роздачу російських паспортів вихідці з непідконтрольних Україні територій самі росіяни? Донбас.Реалії опитали людей на вулицях Москви.

– Вони, виходить, ні в Україні, ні в Росії, кашу заварили і людей кинули.

– Я, чесно кажучи, вважаю їх нашими людьми.

– Ну, це знову фінансове навантаження величезне, я не знаю чи потрібно це, я тут краще дипломатично промовчу.

– Ну, якщо включимо до складу Росії, чому ні.

– Може на якийсь час, поки там буде добре, потім вони повинні повернутися все-таки на батьківщину.

Офіційна статистика російського МВС зафіксувала: 85 тисяч 119 українців стали росіянами у 2017 році. Із січня по березень цього року – вже 19 тисяч 427 українців. Усі вони формально відмовилися від українського громадянства. І здавалося б, зробили це добровільно, але це тільки на перший погляд.

«Якщо ми говоримо про непідконтрольні території України, очевидно, для мене як правника, що тут нема добровільності. Якщо ми говоримо, що все ж таки людина пішла сама, здала там документи, добре, але умови, які були створені іншою державою, агресором, говорять про те, що це вимушений крок», – зауважує експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

Це означає, що Україна і далі буде вважати цих людей українцями, скільки б Росія не роздала паспортів на непідконтрольному Донбасі.

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